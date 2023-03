Monti, portiere della Sangiustese: "Ci attende una sfida complicata"

Un altro derby, dopo quello pareggiato in casa contro il Valdichienti Ponte, attenderà la Sangiustese che sarà di scena sul campo del Montefano. I calzaturieri sono reduci da otto risultati di fila senza sconfitte (di cui cinque "clean sheet") ma le vittorie ammontano solo a due. "Siamo sereni, il fatto di non perdere – ha affermato l’estremo difensore rossoblù Michele Monti – ci ha dato maggiori consapevolezze, per compiere il passo decisivo verso il bottino pieno sarà necessaria la voglia da parte di tutti. Ora ci attende una sfida complicata, il Montefano ha uno dei migliori attacchi del torneo e per quanto mi riguarda il primo obiettivo sarà non subire gol. Ricordo bene la gara di andata quando abbiamo sofferto, ma alla fine siamo riusciti a vincere. Sappiamo che è un avversario capace di metterci in difficolta e per noi deve essere uno stimolo a far bene. Li rispetto, ma l’obiettivo sarà conquistare punti e abbiamo le potenzialità per farlo". Tra l’altro la zona playoff è distante 7 lunghezze. "Il campionato è equilibrato – ha sottolineato Monti –, ecco perché è decisiva la continuità. Noi siamo lì, vincere, ad esempio due partite di fila, ci potrebbe dare una grossa mano per puntare in alto, adesso sarà importante ragionare gara dopo gara".

Diego Pierluigi