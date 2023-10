Monturano-Campiglione: Derby pari, risponde presente il Montegiorgio

MONTURANO

1

MONTEGIORGIO

1

MONTURANO: Isidori, De Carolis (6’ st Petruzzelli), Frinconi, D’Amicis (44’ st Ezzaitouni), Finucci, Paniconi, Islami, Loviso, Tracanna (6’ st Rotondo), Bracalente (37’ st Santarelli), Nacciariti. All. Cuccù

MONTEGIORGIO: Forconesi, Diakhaby, Marcattili, Vignaroli (39’ Milozzi), Gori, Ferrini, Candidi, Zancocchia, Bardeggia, Albanesi (39’ Rossini), Ikramellah (18’ st Maranesi). All. Vagnoni

Arbitro: Ricciarini di Pesaro

Assistenti: Dahou di Jesi e Bilò di Ancona

Reti: 5’ Bardeggia, 19’ st Islami

Si chiude in parità un derby che non si disputava da diverse stagioni e che ha visto le due squadre affrontarsi a viso aperto. Inizio scoppiettante con gli ospiti che partono fortissimo e al 5’ si portano in vantaggio con Bardeggia. Immediata la replica del Monturano affidata a Bracalente che al 6’ con un tiro dal limite manda di poco alto. Un minuto più tardi ancora Montegiorgio pericoloso: tiro di Zancocchia, Isidori la manda in angolo con un bell’intervento. Al 18’ Nacciariti si libera bene ma calcia debolmente tra le braccia di Forconesi. Dopo l’avvio a tutto gas, nel finale di tempo le squadre rifiatano leggermente e non si segnalano grandi iniziative offensive.

La ripresa vede il Monturano avanti alla ricerca del pareggio, ci prova subito Bracalente, ma la sua botta da fuori termina alta sulla traversa. Al 19’ arriva la rete del meritato pareggio. Lavora palla Loviso che verticalizza ottimamente per Rotondo, sponda per l’accorrente Islami che batte a rete superando Forconesi. Come nel primo tempo, anche nella ripresa, dopo un avvio ad alta intensità, la gara va avanti a ritmi più compassati. Poche le occasioni pericolese da ambo le parti, da segnalare allo scadere una punizione velenosa di Zancocchia che termina di poco alta. Alla fine un punto per parte che muove la classifica e può accontentare entrambe le contendenti.