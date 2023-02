La 19ª giornata di campionato è cominciata ieri con il successo corsaro di Monza, brava a passare a Cisterna. La Top Volley è stata sconfitta per 1-3 così come era accaduto domenica con la Lube, perdendo sia la partita, sia l’occasione per rientrare nel treno playoff. I laziali restano al nono posto a quota 23, Monza aggancia a 27 Piacenza e Verona in una classifica che è corta e fluidissima in chiave accoppiamenti per la post season. A proposito del club scaligero, da segnalare la rottura anticipata del contratto che legava lo schiacciatore canadese Gordon Perrin ai gialloblù di Stoytchev. Se Trento-Perugia è il big match del weekend, a proposito di lotta per i playoff attenzione alle 15.30 all’interessante Piacenza-Milano, squadre che la Lube andrà ad affrontare in casa tra la terz’ultima e la penultima giornata.