Monza si rinforza Preso Hernandez

Il campionato cinese è terminato giusto nel fine settimana ma è già cominciata la grande fuga verso destinazioni, nonché tornei, migliori e più allettanti (là lo stimolo era unicamente la parte economica). Il primo colpo l’ha messo a segno Monza, rivale della Lube domenica all’Eurosuole Forum, i brianzoli si sono assicurati il martello cubano Yosvany Hernandez Cardonell. Schiacciatore classe 1991, in Cina ha appena vinto da Mvp il titolo nazionale con il Beijing Baic Motors, formazione di Pechino, battendo in due gare di finale quella Shanghai in cui giocava Juantorena, promesso sposo dello Ziraat di Ankara. Nazionale fino al 2012, compagno all’epoca di Leon e Leal, ha poi intrapreso una carriera da giramondo, giocando praticamente ovunque: Arabia, Indonesia, Bielorussia, Spagna, Turchia, Corea e pure Egitto. Ora per la prima volta si cimenterà in SuperLega, rinforzando un reparto che vanta Szwarc, Maar e Davyskiba. Considerato l’ennesimo infortunio occorso a Grozer, non è escluso che Hernandez non possa agire da opposto. Dovrebbe invece tornare in patria ed accasarsi allo Zaksa bi-campione d’Europa in carica lo schiacciatore Bednorz.

an. sc.