Morazzini pensa al girone di ritorno: "C’è da confermare quanto di buono fatto"

"L’obiettivo è confermare quanto di buono fatto vedere nella prima parte di campionato". Il difensore esterno Nicolò Morazzini, classe 2000, è uno dei volti nuovi del Montefano, seconda forza dell’Eccellenza. "Nel girone di andata – aggiunge il giocatore – abbiamo dimostrato di essere una buona formazione, ora tutto dipenderà da noi". È stato più che positivo il cammino dei viola, a un rendimento ottimo in casa (23 punti) è seguito uno un po’ al di sotto in trasferta (6 punti). "L’allenatore Mariani insiste proprio su questo aspetto se vogliamo fare un salto di qualità. Dobbiamo affrontare ogni gara con maggiore consapevolezza, specie ora che abbiamo capito la nostra forza dopo il bel girone di andata". Morazzini lo scorso anno era a Marina dove è stato allenato da Mariani. "So come lavora il tecnico e cosa avrebbe potuto fare, non conoscevo nessuno del Montefano e non pensavo che potesse essere una bella realtà in cui squadra, dirigenza, staff tecnico e tifosi formano un unico corpo". Il tecnico ha sottolineato che 13-14 giocatori del Montefano sono andati in gol. "Non sono tra quelli, del resto – conclude Morazzini – non ho mai fatto gol da quando gioco in prima squadra. L’importante è soprattutto che faccia bene la squadra perché è solo quello che conta più di ogni altro aspetto".