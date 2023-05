Moretti, il gm Pallotti "Tanta voglia di vincere"

Dopo aver dominato la prima partita col Pisaurum, in gara-2 la Moretti Village ha sofferto come capita spesso dopo una prestazione-monstre. Onore ai pesaresi, che con una prova di carattere hanno saputo riscattare la serataccia precedente nonostante i ranghi ridotti (out in cabina di regia Cardellini e Bianchi) abbiano costretto coach Surico a ruotare solo 6 giocatori e… spiccioli. Al di là delle proteste ospiti per un metro arbitrale obiettivamente severo nei loro confronti ancorché "sollecitato" dalla strabordante carica agonistica effusa sul campo, la Virtus ha vinto per la solidità del suo impianto e per la varietà dei match-winner a disposizione. Nella serata in cui Bazani ha brillato meno perché condizionato dall’infortunio (sopracciglio spaccato da Vichi) patito dopo 13’, è stato il jolly Ciarpella a fare la differenza tra i team. Importanti i 19 punti marcati da Landoni nella ripresa. Il commento del gm Marco Pallotti: "Chi pensava, a torto, che per noi sarebbe stata una passeggiata s’è dovuto ricredere. In fondo è una finale play-off, con tutte le incognite del caso anche dopo una gara-1 a senso unico. Il Pisaurum ha giocato una partita diversa, agonisticamente maschia. Noi siamo stati bravi a domarlo dopo un brutto avvio, con pazienza e tanta voglia di vincere. È questo lo spirito giusto anche per gara-3". Prossimo step domani a Pesaro, alle 18. Se vince, la Moretti è promossa.