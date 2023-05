Moretti Village da urlo: demolita la Pisaurum Dopodomani gara2

MORETTI

92

PISAURUM

58

MORETTI : Landoni 17, Monacelli 17, Bazani 13, Vallasciani 12, Tyrtyshnik 11, Ciarpella 11, Rosettani 4, Ribichini 3, Seri 2, Abbate 2, Botteghi, Fermani. All. Schiavi.

PISAURUM: Giunta 11, Bianchi 10, Clementi 8, Bini 7, Komolov 7, Beligni 6, Vichi 4, Cecchini 3, Gnaccarini 2, Del Prete. N.e. Cardellini. All. Surico.

Arbitri: Ciaralli di Potenza Picena e Pompei di Spello.

Parziali: 22-10, 52-21, 79-44, 92-58.

Gara1 delle Finals la vince la Moretti Village, in carrozza. Da una parte la partita perfetta di un collettivo intero, dall’altra una prestazione imbarazzante specie con la palla in mano (mirino, circolazione). Unica attenuante: l’indisponibilità dell’infortunato play Cardellini. Virtus in fuga fin dall’inizio (18-4 dopo 6’) senza più mollare l’osso. La sgasata-killer a metà del 2° quarto, quando un sontuoso Monacelli ha scavato a suon di triple un break incolmabile. Tra gli ospiti da segnalare solo l’abbrivio di Giunta e la carica di Bianchi, peraltro ko a 2’ dalla fine per un guaio alla caviglia da monitorare nelle prossime ore. Si replica dopodomani sera (ore 21) ancora a Civitanova. Nel pre-gara premiato l’ex Surico per le 1000 (e più) partite in carriera.

Mario Pacetti