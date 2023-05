Moretti Village in B Schiavi: "L’entusiasmo è tornato in città"

Per Marco Schiavi, il tecnico sangiorgese che ha riportato a tambur battente la Moretti Village in serie B, è stata la quarta promozione in carriera. "Lì per lì – ci confessa il coach – m’era dispiaciuta la rinuncia della scorsa estate al ripescaggio, che ci eravamo guadagnati col primo posto nella lista cui attingere. Ma, col senno di poi, è stato meglio così. Abbiamo vinto alla grande la C suscitando nuovi entusiasmi in un ambiente che negli ultimi tempi s’era un po’ depresso".

Una grande stagione per voi, una cavalcata trionfale…

"Sono molto soddisfatto di quel che abbiamo fatto. Siamo una bella squadra, è vero, ma non i più forti. Eppure siamo stati quasi sempre in vetta alla classifica esprimendo un buon basket e segnando tanti punti, anche senza abbassare mai la guardia in difesa. I giocatori sono cresciuti tutti esponenzialmente nella stagione, anche adattandosi a ruoli diversi da quelli abituali. In estate abbiamo azzeccato gli stranieri: bravissimi entrambi. Gli italiani, tanto i reduci dello scorso anno quanto i nuovi, hanno corrisposto tutti alle attese. E Tyrtyshnik è migliorato tanto".

Merito anche dell’unità di intenti fra tutte le componenti virtussine.

"È proprio così. I dirigenti ci hanno messi nelle condizioni ideali per far bene. Con i manager Pallotti e Tessitore sono in simbiosi da sempre. E permettetemi di ringraziare anche il mio vice Gabriele Marini, che mi completa perfettamente. Sarebbe riduttivo dire di lui che è un fantastico organizzatore e motivatore, perché è anche un bravo tecnico capace di farmi correggere in corsa le decisioni con i suoi consigli".

E l’anno prossimo?

"Vedremo. Marco Pallotti mi conosce da una vita e sa bene che, a fine campionato, ho bisogno di una ventina di giorni per scaricarmi. Ne riparleremo a fine mese. La società farà a sua volta le sue valutazioni, nel frattempo. Certamente non posso non sottolineare la grande sintonia con tutte le articolazioni virtussine, in questo biennio. Un buon humus per un eventuale rinnovo…".