Moretti Village manda Jesi al tappeto

Tutto come nei pensieri della vigilia: una Taurus Jesi bella pimpante e vogliosa di consumare un regicidio ma una Moretti Village troppo forte, e sempre con 3-4 frecce acuminate nell’arco nonostante le ridotte rotazioni, perché ci potesse scappare la sorpresona. Abbrivio da incubo (11-21) prima che Bazani aggiustasse la mira. Sorpasso al 16’ (35-33) e doppia cifra di vantaggio al riposo (46-36) grazie a un break di 14-0 griffato in gran parte da Monacelli, seriale dall’arco, e da Ciarpella. Nel 2° tempo la Moretti, pur continuando a concedere troppi rimbalzi, ha contenuto bene gli impulsi revanscisti della Taurus (68-55 al 30’) mettendo il turbo nell’ultima frazione. Il risultato finale (88-64) è eloquente. Il tabellino: Monacelli 22, Bazani 16, Tyrtyshnik 11, Ciarpella 11, Landoni 9, Rosettani 7, Vallasciani 6, Botteghi 4, Ribichini 2, Abbate. N.e. Seri. Sotto tono Landoni, condizionato dagli impicci fisici che lo stanno frenando negli allenamenti. Meno esplosivo del solito Vallasciani. Chiudere la serie domani sera a Jesi consentirebbe agli aquilotti di risparmiare energie per la madre di tutte le battaglie.