Moretti Village, serve un altro sforzo

Non sarà facile ma la Moretti Village proverà a chiudere già oggi, esorcizzando lo spettro di una coda pericolosa, la pratica Pisaurum. Ci si sposta a Pesaro (ore 18) e, in caso di vittoria, il 3-0 varrebbe l’accesso alla B Interregionale. Altrimenti la serie proseguirà mercoledì, di nuovo a Pesaro, per gara4. Al momento, comprese le partite di regular season, la Virtus vanta un perentorio 4-0. Ma le statistiche, si sa, non dicono tutto. Anche la Feba veniva da un 4-0 sul Senigallia prima di perderne due di fila e dire addio ai sogni promozione. Mercoledì sera il Pisaurum ha sprizzato vigorosi segnali di vita e farà di tutto per prolungare la sfida. C’è aria di bagarre, specie dopo le polemiche di gara2. Chissà se per l’occasione Surico non deciderà di affrettare il richiamo alle armi di almeno uno dei due play in fase di rimonta dopo i rispettivi infortuni (muscolare per Cardellini e articolare per Bianchi). Priva di Felicioni, la Moretti Village recupera al meglio Bazani, menomato mercoledì da un trauma (sopracciglio spaccato) al volto.