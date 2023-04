Moretti Village, solo con la vittoria si chiude in testa

Targata per la prima volta Moretti Village, la Virtus si appresta a completare la stagione regolare. Si chiude domani (ore 18) al PalaRisorgimento contro il Pisaurum Pesaro, che gli aquilotti potrebbero ritrovare nella 2ª e decisiva sfida dei play-off. Entrambe le squadre sono uscite con le ossa rotte dal turno precedente. La Virtus ha perso di brutto a Osimo, vedendosi troncare la serie di vittorie (9), mentre il Pisaurum è incappato a sua volta in una serataccia, travolto in casa (-19) dal Foligno. Civitanova non può permettersi un ulteriore passo falso se vuole conservare primato e pole position negli spareggi-promozione. Quanto agli ospiti, sembrano indirizzati al 6° posto finale (difficile possano sorpassare il Valdiceppo) indipendentemente dall’esito del match di domani. All’andata la Virtus vinse di +15, ma solo nell’ultimo quarto riuscì a domare la resistenza di una squadra penalizzata dall’indisponibilità di Bini e Cardellini. "Occhio al Pisaurum – ci ha dichiarato il gm Marco Pallotti – perché farà di tutto per arrivare quinta e scansare la Sutor Montegranaro che è un brutto cliente. Noi teniamo molto al 1° posto, avendo quasi sempre fatto una corsa di testa".