Moretti Village-Taurus, testacoda dei playoff

Moretti Village-Taurus Jesi è il testa-coda dei playoff: 1ª contro 12ª. Potrebbe sembrare il più sbilanciato fra gli accoppiamenti, con un vincitore predestinato. E invece, pur partendo favorita, la Virtus non può sentirsi in una botte di ferro. Per due motivi: perché non è al top, anche per i contraccolpi provocati dall’infortunio di Felicioni (s’è operato mercoledì ad Arezzo: tutto ok, ha già avviato la fisioterapia), e perché la Taurus ha concluso la "regular" in crescendo grazie anche al valore aggiunto delle new entry Goodman, statunitense, e De La Cruz Villegas, cubano. Per non parlare della crescita del "genietto" Anibaldi. Non è un caso se, dopo aver vinto all’andata con un perentorio +25, al ritorno (quasi un mese fa) la Virtus fu messa alla frusta fino all’ultimo respiro. Gara-1 si gioca domani alle 18.30 al PalaRisorgimento. "Incontriamo una squadra giovane e spensierata – ci ha dichiarato il gm Marco Pallotti – che ci affronterà con atteggiamento sfrontato e senza troppe alchimie. Spetterà a noi incanalare la partita nella direzione migliore. Sono fiducioso, anche perché in settimana ho visto nella Virtus la mentalità giusta e la concentrazione che serve. Quando iniziano i playoff, parte un altro tipo di campionato. Si azzera tutto ma ritengo che nella prima fase del torneo siano emersi valori ben precisi. Siamo stati in testa per quasi tutto il cammino ed è giunto il momento di raccogliere quel che è stato seminato".