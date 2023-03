Morganti deluso: "Non possiamo più sbagliare nulla"

"Cercavamo il salto di qualità ma purtroppo non è arrivato". La trasferta in terra ducale ha lasciato l’amaro in bocca alla Sangiustese, superata dall’Urbino con un netto due a zero che ha spezzato la striscia di risultati utili consecutivi iniziata dai rossoblù all’inizio del girone di ritorno. "Adesso dobbiamo assolutamente riassettarci – ha sottolineato il tecnico Gabriele Morganti (nella foto) – e metterci in testa che non sarà più consentito sbagliare, a partire dal prossimo turno. Chiaramente la sconfitta è un peccato, ma d’altra parte ci può stare una partita non all’altezza dopo tre mesi. Dobbiamo subito dimenticarla e fare in modo da concentrarci verso l’impegno di domenica per affrontarlo nella miglior maniera possibile poiché dirà molto sul nostro futuro in campionato. L’impegno da parte dei ragazzi non è venuto meno, ma dovremo stare attenti a non finire nelle sabbie mobili". La graduatoria ad oggi vede i calzaturieri fermi a quota 33 punti, ovvero appena tre lunghezze sopra alla zona playout, e questo fine settimana tra le mura amiche ospiterà l’Atletico Azzurra Colli lanciato in alta classifica, tanto da essere distante di soli quattro punti dalla nuova capolista Forsempronese. "Ci attenderà una sfida contro una compagine che compete per le zone alte – ha affermato mister Morganti – e dotata di un importante potenziale offensivo. Solo che da qui alla fine non conta il nome dell’avversario, poiché per quanto ci riguarda dobbiamo tornare a conquistare una vittoria che ci manca tempo: sarebbe per noi una liberazione a livello mentale".