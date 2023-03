Morganti: "I miei giocatori non mollano mai"

Pareggia ancora la Sangiustese che esce indenne dalla sfida contro la leader Altetico Ascoli, segnando nel recupero il gol con la magistrale punizione di De Stefano, poi, all’ultimo respiro sfiorando il colpaccio con l’iniziativa di uno stremato Tonuzi. "È stata – è l’analisi del tecnico Gabriele Morganti – una gara difficile come pensavamo. Sul gol subito abbiamo commesso un errore non riuscendo a contrastare l’avversario che si apprestava a tirare, ma non ci siamo mai disuniti e, pure con tanti ragazzini in campo, abbiamo dato tutto. Sono molto soddisfatto dalla voglia di non perdere mai che ha la squadra, alla fine se Tonuzi fosse stato meno stanco e un po’ più lucido, avrebbe potuto andare in porta e magari segnare. L’importante è che ci abbiamo creduto senza mai mollare, sono soddisfatto dall’atteggiamento della squadra". La zona playoff per i rossoblù rimane distante sei lunghezze, ma in questa fase finale ci sarà da ritrovare un successo che manca da quattro turni. Ora all’orizzonte c’è la trasferta di Urbino. "Dobbiamo cercare di conquistare una vittoria, oggi – ha sottolineato Morganti – siamo ancora più consapevoli del fatto che possiamo giocarcela con tutti, nonostante le defezioni".

Diego Pierluigi