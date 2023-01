Morganti: "I ragazzi hanno dimostrato grande personalità"

È tornata a casa con un punto la Sangiustese dall’ostica trasferta sul campo del Fossombrone, terza forza del torneo. Un pareggio a reti bianche che ha smosso la classifica dei rossoblù e confermato le buone indicazioni viste nella prima gara del girone di ritorno, vinta di misura contro il Marina. "Ce la siamo giocata alla pari, non ci sono state – ha detto il tecnico calzaturiero Gabriele Morganti – grandi occasioni né da una parte né dall’altra, però abbiamo dimostrato personalità e crescita. Chiaramente adesso dovremo cercare di lavorare sulla finalizzazione di quanto riusciamo a costruire perché quando ti capitano un paio di occasioni, soprattutto in partite come quella di Fossombrone, è necessario sfruttarle invece ci è mancata la scelta finale giusta. Ecco, bisogna migliorare in tal senso". Il prossimo turno si preannuncia già impegnativo considerando che tra le mura amiche arriverà una lanciata Maceratese, che al momento è dietro in graduatoria di tre lunghezze. "Siamo stati bravi a limitare gli avversari, però adesso – spiega mister Morganti – questi passi avanti devono essere confermati nei turni futuri, detto ciò, mi ritengo soddisfatto dell’atteggiamento dimostrato dai ragazzi. Ora ci concentreremo sulla Maceratese, con l’obiettivo di dare continuità ai risultati e tenere più in basso possibile chi è sotto di noi".

Diego Pierluigi