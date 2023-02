I risultati positivi di seguito ammontano a quattro ma la vittoria manca da tre giornate in casa Sangiustese che oggi sul prato dello stadio "La Croce" di Montegranaro, ospiterà un’ostica Osimana, reduce dal pareggio contro la Maceratese e al momento situata nel cuore della lotta per la zona playoff. "Non sarà una gara facile, per quanto ci riguarda – ha affermato il tecnico calzaturiero Gabriele Morganti – dovremo fare di tutto per portare a casa la vittoria in modo da allungare la striscia di risultati utili consecutivi e quindi metterci in una posizione migliore di classifica. Ecco perché ci sono tante motivazioni derivanti da questo impegno, pur avendo coscienza delle difficoltà che incontreremo. Ancora non avremo a disposizione Scognamiglio, però ce la giocheremo a viso aperto in quanto ci troveremo di fronte un avversario esperto, competitivo e dotato di giocatori di valore in ogni reparto, dalla difesa all’attacco, pertanto, dovremo farci trovare pronti".

I rossoblù sono fermi a quota 25 punti in graduatoria, a distanza di sicurezza dalle sabbie mobili dei playout ed allo stesso tempo non troppo lontani dall’alta quota, se si tiene conto che il girone di ritorno è appena cominciato e la strada da percorrere è ancora lunga. "Mancano tre mesi alla fine del campionato – ha sottolineato Morganti – considerando che sarà il primo impegno di quest’ultimo trimestre, riuscire a fare nostra l’intera posta in palio, sarebbe un passo in avanti molto importante per il futuro".

Diego Pierluigi