Mosca: "Maceratese, meritiamo di più Facciamo risultato nelle gare rimaste"

"Dal campo ho visto a Jesi una Maceratese padrona, con una determinazione maggiore dell’avversario, capace di vincere i contrasti e di arrivare prima sulle seconde palle". Gabriele Mosca (nella foto a destra), attaccante della Maceratese, commenta la vittoria a Jesi individuando le chiavi che hanno permesso ai biancorossi di tornare a casa con il successo. "Abbiamo conquistato – aggiunge – tre punti importantissimi in una partita a cui i tifosi tenevano in modo particolare". Il terzo gol porta la firma di Mosca che su rigore ha messo al sicuro il risultato e in quel frangente il pallone pesava più del solito. "E’ così, era consapevole di avere disputato una buona prova ma mi mancava il gol, lo volevo tanto e ho battuto il penalty". È un’altra Maceratese rispetto a quella di inizio stagione ed è quasi inevitabile pensare che la squadra avrebbe potuto recitare un ruolo da protagonista presentandosi ai nastri di partenza con questo organico. "Un po’ è inevitabile, lo dicono i numeri, le prestazioni e per quanto mostrato da dicembre avremmo meritato di raccogliere più punti. Ora siamo più competitivi, anche sul piano numerico, sono state aggiunte pedine importanti essendo arrivati elementi esperti e di qualità. La società è stata brava sul mercato di dicembre". Adesso non c’è da perdere di vista l’obiettivo di mettersi al riparo da brutte sorprese. "Dobbiamo fare sempre risultato". La prossima è con il Chiesanuova. "E’ uno scontro diretto, non dobbiamo farci condizionare dalle loro ultime due sconfitte perché stanno dimostrando di essere vivi più che mai".