Mosconi: "È un regalo per il compleanno del patron". Bacci: "Assurdo prendere il 2-1"

"Dedichiamo la vittoria al presidente Russo, per il suo compleanno, perché per tirare avanti una squadra nell’Interregionale non servono parole ma fatti". È una delle tante risposte di mister Mosconi in sala stampa. "Bravi i ragazzi, il merito è loro – dice il tecnico dell’Alma – anche se c’è stata la disattenzione sul gol del Montegirgio, ma noi sull’uno contro uno siamo forti. Sono contento per questo percorso che ci permette di testare anche qualche ragazzo". Il riferimento è al portiere Tommasino e all’attaccante Carrà. "Andrea (Tommasino, ndr) è un valore aggiunto per il Fano anche se deve ancora lavorare, lo ha dimostrato anche nelle precedenti gare in cui è stato chiamato, dove gli infortuni ci possono stare, mentre Carrà è un giocatore che può diventare importante per la categoria. Comunque va bene così, poi con Drolé poteva finire anche in goleada". Ormai i playoff sono acquisiti. "Per me bastava fare una vittoria – aggiunge Mosconi – perché era impossibile che il Matese potesse fare 12 punti in 4 partite. Adesso noi cercheremo di fare il massimo. L’obiettivo primario è di arrivare ai playoff e cercare di vincerli. Soprattutto per i ragazzi. Perché a parte quelli del Tolentino, gli altri l’anno scorso hanno fatto i playout e dunque per loro è una soddisfazione poterli disputare. Nelle ultime tre gare che restano andremo "a palla" e poi sarà il destino a decidere se arriveremo quarti o quinti".

Mister Bacci è abbacchiato. "Sapevamo che non era facile, ma che dovevamo fare punti perché la classifica è brutta – dice il tecnico del Montegiorgio – per cui in settimana parlerò ancora con i ragazzi: occorre dare qualcosa in più. A tratti il Fano è stato pericoloso, ma noi abbiamo commesso errori che in questa fase ci costano molto caro. Mi riferisco al 2-1 preso a un secondo dall’intervallo. È chiaro che sull’1-1 rientro negli spogliatoi con un altro morale. Per cui dobbiamo essere più rabbiosi in tali circostanze". Sul futuro? "Dobbiamo fare punti e basta. Siamo arrabbiati, per non dire altro. Domenica col Matese dobbiamo vincere". Severini, autore del gol del 2-1: "Conosco il Montegiorgio perché gioco da tempo in questo girone e sapevamo che dovevamo almeno pareggiare la loro voglia di fare risultato. Decisivo è stato segnare alla fine del primo tempo. Per loro è stata una mazzata".

s.c.