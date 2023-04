Mosconi: "Questa è una vittoria che blinda i playoff"

Al termine dell’incontro, dopo i festeggiamenti negli spogliatoi insieme alla squadra, l’allenatore dell’Alma Fano Juventus, Andrea Mosconi, a dir poco felice per la vittoria conquistata su un campo difficile come il “Bruno Abbatini” di Genzano. "Partita difficile, primo tempo approcciato male a livello tecnico, troppi errori e per vincere le partite bisogna giocarle bene tecnicamente. Nel secondo tempo l’abbiamo giocata tecnicamente, partita in equilibrio, però con i cambi abbiamo portato a casa una bella vittoria. Questa è una vittoria che blinda i play-off, dobbiamo continuare così, queste partite ci servono per crescere". Come detto questa vittoria blinda il quarto posto, ora avanti avete il Trastevere, lontano quattro punti. "Dobbiamo continuare, non vogliamo fare calcoli, dove arriviamo poi con chi giochiamo giochiamo, è normale più arrivi in alto e più c’è possibilità di giocare il play-off in casa e avere il vantaggio della miglior posizione in classifica. Dobbiamo lavorare in queste partite, tirare avanti e poi a fine percorso vedremo. Sono orgoglioso di allenare questo splendido gruppo".

Nelle ultime sette partite avete vinto sei gare e persa una, un invidiabile ruolino di marcia. "Siamo primi in classifica nel girone di ritorno dopo la partita con il Pineto, significa che questa squadra ha dei valori, purtroppo nei momenti cruciali ci sono mancati dei giocatori. Quando siamo stati al completo abbiamo sempre fatto bene".