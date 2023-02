Motociclismo, verso il mondiale Superbike

Mancano due settimane al via del Mondiale Superbike e Lorenzo Baldassarri ha iniziato a conoscere la nuova moto, nonché i nuovi e più competitivi avversari. Con una novità riguardante il numero. Bye bye 7, adesso sul cupolino figura il 34, anzi 3+4 come ha scritto lui. In sella alla Yamaha R1, il ’Balda’ ha partecipato con gli altri centauri ai test prima sul circuito di Jerez e poi sul tracciato di Portimao. In dettaglio il montecosarese ha concluso al 18° posto le giornate di prove in Spagna e al 17° quelle portoghesi, test che sono stati dominati dai piloti Ducati. A Portimao Baldassarri si è impegnato sia sulle simulazioni di gara sia sul time-attack, confezionando un totale di 68 giri il primo giorno e 69 il secondo. Ha chiuso con il miglior tempo in 1’41“218, staccato poco più di 2 secondi da Alvaro Bautista, un gap ovviamente ampio ma che tutto sommato era messo in preventivo. La categoria infatti è molto più dura della Supersport dove è stato vice campione iridato, la moto è più grande e potente, insomma il ’Balda’ sta facendo apprendistato e ha bisogno di tempo per trovare il feeling con la Yamaha. Non solo, anche la scuderia GMT84 è esordiente in Superbike mentre un anno fa il montecosarese era nel team forse più invidiato. Comunque rispetto a Jerez già si è avvicinato di 6 decimi ai più veloci, buon segno. Prima del Gran Premio di Phillips Island, nel weekend di fine febbraio, potrà sfruttare altri due giorni di test proprio sulla pista australiana.

Andrea Scoppa