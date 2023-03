Motocross, in vetrina i baby dell’Ad Majora

"Volontà e impegno sono alla base dei progressi del giovanissimo gruppo". Mirko Tobaldi, presidente dell’Ad Majora Racing Team, ha sintetizzato così le prove dei piloti che hanno partecipato al Trofeo Marche di motocross Uisp sulla pista del Tittoni, organizzazione Amici della Moto con il moto club "Armando Fagioli". Nel sestetto dell’Ad Majora, per Nicolò Tonaldi, 15 anni, categoria 125 Hobby, due eccezionali partenze: scivolato nella prima, ha effettuato una progressiva rimonta, poi ha chiuso al sesto posto. Gabriele Romanu e Dario Gagliardini, caduti nella prima frazione, poi ci hanno dato dentro. Matteo Frelli e Mattia Bastari (85 cc. Promo) sono apparsi in crescendo, come, nella 65 cc. Greta Polita (9 anni) risultata quinta. La preparazione dei piloti, supervisore Giovanni Domizi, è effettuata da Sylvano Agostinelli e Alessio Della Mora. Il meccanico è Luca Raimondi.

Gianfilippo Centanni