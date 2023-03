Mozic, Keita e pure Sapozhkov: attenzione all’attacco della WithU

Nessuna delle due ha chiuso la fase regolare nei primi 3 posti nei dati totali di attacchi, ace e muri, tuttavia la WithU ha saputo schiacciare con un gran 53,5%, dato che l’ha resa seconda dopo la corazzata Perugia. Dunque attenzione al loro attacco e del resto, con Mozic, Keita e Sapozhkov, non sorprende.

La Lube invece è stata sesta col 49,1%. Si sono spesso evidenziati i difetti in ricezione dei ragazzi di Blengini, ma stavolta la Lube ha di fronte una squadra che non solo ha martelli giovani ed inesperti come i suoi, ma pecca proprio in ricezione.

Verona ha commesso più errori di tutti sul servizio altrui, ben 189. Interessanti per questo duello dei quarti anche le voci individuali. Se Lagumdzija di Modena (probabile nuovo opposto della Lube) ha vinto la classifica dei bomber con 419 punti, davanti a Dirlic e all’infinito Kazyiski, quarto è stato Sapozhkov. Valutando i puntiset però l’opposto di Verona è stato il top (19° Zaytsev). Pure negli ace c’è una stellina scaligera, Keita infatti è stato secondo dietro Romanò, beffato per un solo servizio vincente, 45 a 44 (13° con 29 Nikolov). Nei muri di SuperLega hanno primeggiato Zingel e Podrascanin, entrambi con 53, ma un altro illustro e fresco ex come Simon è stato il migliore di tutti sia per muriset (ha saltato varie gare) sia come rendimento tra i centrali. Curiosità finale, Verona ritrova l’atmosfera della post season dopo 4 anni, l’ultima volta era stata nel 2019 e da sesta, incrociò proprio la Lube terza. I biancorossi si imposero 2-0, così come nei quarti del 2014 e nell’unica gara del girone B 2012. Insomma nei playoff Civitanova è 5-0 e complessivamente conduce 38-5.

Andrea Scoppa