Nagy suona la carica: "Tolentino, c’è da vincere"

In serie D si ricomincia a giocare dopo due settimane. E da oggi si fa sul serio, una volta per tutte. Con l’inizio della primavera, infatti, parte la marcia di avvicinamento al termine del campionato e si entra nella fase calda della stagione. Intanto, durante la sosta, il Pineto – capolista del girone F e avversario del Tolentino nell’infrasettimanale di giovedì prossimo – ha battuto 1-0 il Lamezia Terme e ha raggiunto così, per la prima volta nella sua storia, la finale di Coppa Italia che si giocherà il 27 maggio. Gli abruzzesi affronteranno i lombardi della Giana Erminio. Ma torniamo al campionato. La formazione cremisi ospita oggi alle 15 il Team Nuova Florida che, a sei turni dalla fine della regular season, occupa l’undicesimo posto in classifica con 35 punti all’attivo, tre in più rispetto alla zona playout. Il Tolentino, per dimostrare a se stesso e ai tifosi di crederci ancora nel miracolo-salvezza, deve assolutamente vincere e sperare in un passo falso delle altre formazioni che stazionano nei bassifondi della graduatoria. "Ci aspetta una gara importantissima, perché ormai ne sono rimaste davvero poche – dice il difensore centrale Filip Nagy (classe 2001) -, e quindi dovremo dare veramente tutto per far nostri i tre punti. Abbiamo avuto due settimane di tempo per preparare al meglio la sfida; la squadra c’è, speriamo di poter ottenere il risultato che vogliamo". Possibile formazione: Gagliardini, Lattanzi, Salvatelli, Rozzi, Stefoni, Nagy, Massarotti, Papaserio, Vitiello, Tizi, Pallecchi.

m. g.