Nanni vince a Tolentino il Trofeo dell’Angelo

Alfonso Nanni (tesserato per la squadra veneta del Vigasio), è stato il protagonista del lunedì di Pasquetta a Tolentino dove si è disputato il Trofeo dell’Angelo, una gara nazionale di bocce riservata a giocatori di categoria A. La manifestazione si è disputata nel bocciodromo nella località Le Grazie. Sono stati 81 gli atleti in gara per una manifestazione che ha coinvolto anche altre strutture maceratesi, i turni di finale si sono disputati nell’impianto tolentinate. Ha vinto Nanni al termine di una prova impeccabile capace di piegare Luca Viscusi (Caccialanza Milano), il campione del mondo in carica. Nanni, in finale, non gli ha lasciato scampo. Il campione del mondo si è dovuto così accontentare del secondo posto. Sul gradino più basso del podio i due semifinalisti, anch’essi autori di una splendida gara: l’abruzzese Alessandro De Luca (Pinetese), battuto da Nanni nel penultimo atto e il primo dei marchigiani in classifica, Andrea Cappellacci, fanese in forza alla formazione civitanovese del Fontespina, battuto da Viscusi in semifinale.