Napolano risponde a Tortolano Un pareggio per il Porto d’Ascoli

TRASTEVERE

1

PORTO D’ASCOLI

1

TRASTEVERE: Imbastaro 6, Berardi 6, Laurenzi 5.5 (32’ st Ergemlidze sv), Santarelli 5.5 (12’ st Valentini 6), Massimo 6.5, Giordani 6, Bertoldi 6, Crescenzo 6, Ciotoli 5.5 (12’ st De Costanzo 6), Tortolano 6.5, Papaj 5.5 (12’ st Odero 6). A disp. Alessandri, De Angelis, Sorrentino, Bay. All. Cioci 6

PORTO D’ASCOLI: Finori 6 (40’ st Capriotti sv), Petrini 6 (21’ st Verdesi 6), Pasqualini 6, Passalacqua 6 (40’ st Rovinelli sv), Sensi 6.5, Rossi 6 (27’ st Buonavoglia sv), Napolano 6.5, Zoboletti 6, Clerici 5.5 (15’ st D’Alessandro 6), Spagna 6. A disp: Troiani, Cudini. All. Ciampelli 6.5

Arbitro: Orazietti di Nichelino 6

Reti: 3’ st Tortolano (T), 36’ st rig. Napolano (P)

Note – Ammoniti: Spagna, Giordani, Napolano. Angoli: 7-9. Recupero: 3’st

Si conclude con un pareggio sul campo del Trastevere la stagione del Porto d’Ascoli. Una classica partita di fine stagione quella vissuta dalle due squadre a Roma con i padroni di casa già sicuri del terzo posto e i marchigiani che invece avevano già messo al sicuro la salvezza. La gara è comunque godibile con le due squadre che ci prova subito ed al 10’ è Napolano a sfiorare il vantaggio con la conclusione di destro dal limite su cui Imbastaro si deve impegnare. La risposta dei padroni di casa arriva 10 minuti dopo con Tortolano che colpisce ma manda la palla alta. La squadra di Ciampelli ha l’occasione per passare a 22’ quando Imbastaro scivola e deve ricorrere a un grande intervento in scivolata per salvare il pallone che si stava per adagiare in porta. Il primo tempo scorre via senza grandissime occasioni da gol e la palla gol più interessate è la conclusione dai 25 metri di Berardi che si spegne di poco a lato. Il secondo tempo si apre subito con il gol del vantaggio del Trastevere: Ciotoli conquista un fallo al limite dell’area di rigore, la battuta è di Tortolano che infila l’angolino alla sinistra di Fiori.

Il Porto d’Ascoli però non ci sta a concedere la vittoria ai padroni di casa e va subito alla ricerca del pareggio e dopo qualche minuto protesta per un presunto fallo di mano in area avversaria ma l’arbitro fa cenno di continuare a giocare. I padroni di casa provano a chiuderla con Giordani che colpisce di testa ma trova la risposta di un attento Finori. La rete del pareggio però è nell’aria ed arriva quando Valentini commette fallo nella propria area di rigore. Dal dischetto si presenta Napolano che dagli undici metri è glaciale e segna la rete del pareggio. Negli ultimi 9 minuti le squadre danno la sensazione di potersi accontentare e il match finire sull’1-1.