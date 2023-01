Ndiaga Dieng brilla al Palaindoor di Ancona Vince i 400 e stabilisce il record personale

Ndiaga Dieng (foto) vince i 400 al Palaindoor di Ancona nel primo weekend di gare. Il giovane dell’Avis Macerata, bronzo paralimpico nei 1500 a Tokyo, fissa il record personale indoor in 48“97 e precede Davide De Rosa (Esercito), oro europeo under 18 di staffetta. Brava nei 400 Camilla Antinori (Crazy Sport Tolentino 29“ 78). A livello regionale i migliori nei 60 ostacoli sono Emanuele Tabarretti (Avis Macerata), secondo in 9“45; nei 2000 marcia vince Maria Elena Porfiri (Avis Macerata, 12’29“91), nel peso secondo Tommaso Zitelli (Crazy Sport, 11).