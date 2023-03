Necessaria per la svolta una serie di successi

È una vittoria molto importante e soprattutto necessaria quella conseguita dal Matelica ai danni della Monterubbianese. Con questo successo salgono a 4 le vittorie interne sulle 13 partite giocate, ma è chiaro che occorre fare di più per entrare nella zona playoff perché sono da recuperare i punti persi per strada. Ed ecco che la gara in casa dell’Atletico Centobuchi rappresenta l’occasione da sfruttare: sono da conquistare i 3 punti in palio ai danni di un avversario che precede in classifica la formazione allenata da Ciattaglia. Un successo darebbe ulteriore slancio alla formazione per affrontare al meglio le ultime gare e provare ad attaccare la zona playoff, considerando che l’Aurora Treia va forte e c’è il rischio che si possa saltare la sfida tra la seconda e la quinta classificata per il distacco superiore ai 10 punti.