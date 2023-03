Nei meneghini a rischio forfait il top Ishikawa

Milano si presenterà al palas da ottava in classifica, una lunghezza dietro i cugini di Monza e +4 su Cisterna: insomma i playoff sembrano presi e si dovrà solo stabilire il piazzamento di partenza. Il sestetto di Piazza arriverà al match contro la Lube dopo due sconfitte di fila 2-3 contro Trento, prima in casa in SuperLega, e poi a Roma nella semifinale di Coppa Italia. Una semifinale che, per il secondo anno di fila, l’Allianz aveva festeggiato proprio eliminando 1-3 i biancorossi all’Eurosuole Forum. Sabato Milano ha pagato caro l’infortunio occorso a Ishikawa: si è fatto male alla coscia nel terzo set, un problema muscolare cui ha cercato di resistere ma non c’è stato niente da fare. A quanto trapela da Milano il forte schiacciatore sarebbe in dubbio per la trasferta di sabato. Per i campioni d’Italia un eventuale vantaggio: Ishikawa ha spesso creato grattacapi alla Lube, 21 punti a fine dicembre nei quarti. In quell’occasione brillò al servizio Mergarejo.

