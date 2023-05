Nel consiglio d’amministrazione le basi della prossima Fermana

Attesa per le determinazioni che usciranno dal prossimo consiglio d’amministrazione della Fermana, programmato per dopodomani. Da queste, si evincerà l’indirizzo che verrà preso per la stagione a venire e si inizierà a capire – per lo meno a grandi linee – quali potrebbero essere le figure, di campo e non, destinate a proseguire il loro rapporto con la società di viale Trento e quali potrebbero invece salutare la compagnia. Lasciando per un attimo da parte i ruoli dirigenziali, proviamo a gettare lo sguardo in direzione squadra e staff tecnico. Giovedì nelle stanze della casetta rossa si inizierà a lavorare per costruire la Fermana 2324 che, auspicio di molti, dovrebbe intanto poter contare ancora sull’apporto di chi è sotto contratto anche per la prossima stagione, oltre a capitan Giandonato che qualche tempo fa ha prolungato la scadenza del suo accordo al 2025. Uno di questi è Eleuteri, (scadenza 2024, 32 presenze); a seguire i giovani Pinzi (accordo sino al 2026, 25 gettoni ed una rete), Vessella e Pampano (2025), Scorza (33 presenze, 2 gol), Gkertsos (26 partite, un gol), Spedalieri (32 gare, 5 gol), più l’attaccante Fischnaller (contratto sino al 2024, 13 sigilli in 34 gare). Proprio su queste colonne però, il bomber altoatesino ha dichiarato di voler parlare con la società per vedere il da farsi. Par di capire che resterebbe più che volentieri, ma crediamo debba comprendere quanto prima se accettare o respingere le tante richieste che inevitabilmente, dopo la prolifica annata disputata, stanno arrivando ed alle quali, a 32 anni, è legittimo prestare attenzione. Con la salvezza conferma anche per mister Protti, con il quale sarebbero in corso trattative. Al momento però, ogni tipo di richiesta è congelata e tutti aspettano che la società faccia un cenno. A seguire, con il rientro di De Matteis alla Salernitana (fine prestito, per questo 2002 mai sceso in campo) e di Borghetto al Verona (per lui, probabile inserimento in rosa quale terzo sia in caso di salvezza che di discesa in cadetteria del club scaligero), resterebbe a disposizione il solo Nardi, da quel che si apprende disponibile a restare in attesa dell’ingaggio di altri due pari ruolo, preferibilmente under (non sarebbe da escludere nemmeno il ritorno, sempre a titolo temporaneo, dello stesso De Matteis). Anche Misuraca non avrebbe nulla in contrario a rimanere (vive a due passi da Fermo), così come Parodi e Neglia, ma bisognerà vedere cosa ne pensano Pordenone, Pro Vercelli e Cerignola, rispettive società titolari dei loro cartellini. Probabili valutazioni in corso per Pellizzari, De Nuzzo e Graziano, mentre sarebbero dati di ritorno alla casa madre per fine prestito i vari Busatto (Vicenza), Maggio, Romeo, Carosso, Ronci e Macchioni (Pro Vercelli), Tulissi (Modena) e Nannelli (Cesena). Uberto Frenquellucci