Nel fine settimana sui campi un minuto di raccoglimento

Nelle gare del weekend sarà osservato un minuto di raccoglimento al 21’ per ricordare le vittime della Shoah e il luogo dove partirono i convogli destinati al campo di concentramento di Auschwitz, cioè il binario 21 della stazione di Milano. Si leggerà, dove possibile, un testo. "#InDifesaDellaMemoria perché ci fermiamo al 21’? Dal Binario 21 della stazione di Milano partirono i convogli con ebrei e perseguitati ai campi di sterminio. Furono in tanti a partire, pochissimi a tornare. Il Binario 21 è il luogo in cui ebbe inizio l’orrore della Shoah tra il 1943 e il 1945. La Lnd ricorda le vittime innocenti sui campi di calcio, luogo di gioia e divertimento, perché i giovani sappiano, capiscano e comprendano. #InDifesaDellaMemoria perché "quelli che non ricordano il passato sono condannati a ripeterlo": è la frase incisa in 30 lingue sul monumento nel campo di concentramento di Dachau, per non dimenticare".