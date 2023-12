"Nel secondo tempo siamo ripartiti camminando"

"Mi dispiace molto per questa sconfitta e ringrazio chi ci ha sostenuto fino all’ultimo". Così Buscaglia apre la conferenza stampa dopo il quarto ko casalingo (su 6 all’arena) ma ci tiene a sottolineare che "è una sconfitta diversa perché la difesa non stava facendo male". Però anche stavolta la Vuelle non è riuscita a mantenere la stessa intensità per tutti i 40’: "Al di là del livello dell’avversario e della sua fisicità, che non ci ha permesso di costruire, ci sono dei momenti in cui dobbiamo essere diversi. Ad esempio sul 12-9, quando abbiamo preso un parziale di 10-0, giocando con fretta e stupidamente". Non lesina critiche a Totè, finora faro della Vuelle. Al coach non è piaciuto l’atteggiamento del pivot: "Oggi è stato disastroso, deve stare zitto – dice duro -. E’ importantissimo per noi ma deve capire che in certe situazioni non può perdere tempo ed energie a discutere con arbitri e avversari".

Le speranze di tener testa fino alla fine a una squadra molto più attrezzata ed atletica si sono sbriciolate al rientro dagli spogliatoi: "La squadra ripartita nel secondo tempo camminava: non abbiamo reagito con energia e non siamo più riusciti a muovere la palla. Non siamo stati bravi negli extra-passaggi né a muoverci senza palla e tutto poi diventa difficile per chi deve costruire e finalizzare come Bamforth e Tambone". Cinciarini potrà aiutare in questo? "Sì perché entra con caratteristiche che non abbiamo: playmaking e timing. Inoltre ha esperienza e sa gestire il pallone. Ma non chiediamogli di essere il salvatore della patria". e.f.