"Nel turno di sosta ricarichiamo le pile"

"La settimana di stop ci permette di recuperare le energie fisiche e mentali da sfruttare nelle ultime partite del campionato". Francesco Cantatore, tecnico del Corridonia, spiega come sfruttare il turno di riposo. I rossoverdi al ritorno in campo saranno attesi dalla sfida contro la Cluentina che, vista la classifica, metterà in palio punti pesanti. "Ogni partita ha la sua importanza, abbiamo dimostrato – continua – di potercela giocare con tutti e fare risultato anche su campi difficili, quindi affronteremo la Cluentina con la giusta preparazione, con la consapevolezza che ci saranno anche altre partite ugualmente significative". Il tecnico sfrutterà la sosta anche per recuperare qualche giocatore un po’ indietro di condizione: "è fondamentale perché sappiamo quanto sia di rilievo potere contare su tutti".