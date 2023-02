Oggi e domani si terrà uno stage nazionale maestre e maestri dell’associazione di cultura tradizione giapponese Aikikai d’Italia. L’iniziativa è organizzata dall’associazione di cultura tradizionale giapponese Aikikai d’Italia e dal Dojo Ueshiba Macerata sotto la guida del M° Angelo Nardi 5° dan Aikikai d’Italia e Giappone, l’appuntamento si terrà nella palestra comunale della scuola elementare Sandro Pertini, in via Tagliamento a Piediripa.

Le lezioni si svolgeranno dalle 16 alle 19 di oggi e dalle 9.30 alle 12.30 di domani e saranno tenute da quattro maestri appartenenti appartenenti all’Aikikai d’Italia": M°Giuseppina Gargiulo 6° dan, M° Emilio Cardia 6 ° dan, Sebastiano Longo 5° dan e Tiziano Piazzolla 5° dan, che si alterneranno per due giorni, sul tatami con lezioni di altissimo livello. L’Aikido è un’arte marziale il cui fulcro non è il combattimento o la difesa personale ma il miglioramento della condizione fisica e mentale di chi la pratica, risolvere il conflitto e gestire l’aggressività in modo non distruttivo, poiché mira alla pace e non alla violenza.