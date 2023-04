Nella pallamano di A2 è la leader delle leader Nessuna come la Macagi Cingoli nei tre gironi

Da leader delle leader dei 3 gironi di A2 di pallamano maschile, la Macagi Cingoli ha ripreso la preparazione per l’ultimo turno della prima parte della stagione e in proiezione playoff Gold. Sono i numeri dei tre gironi che decretano l’assoluta supremazia di Macagi Cingoli, unica imbattuta e a bottino pieno sulle 25 gare disputate: Sparer Eppan meranese (girone A) svetta con 49 punti, non fa testo la siciliana Genea Lanzara (C) poiché il raggruppamento è formato da sette squadre, Macagi Cingoli vanta pure più gol all’attivo (888) di Sparer Eppan (839). Un quarto del bottino dei cingolani lo ha realizzato Miguel Gomes con 215 gol e terzo nella classifica dei marcatori. In concreto, quali sono i vantaggi correlati con l’accredito di leader? "Un tornaconto – spiega Mirco Mazzieri (foto), da un trentennio nel gruppo dirigente della Polisportiva Cingoli – è riferibile al prestigio. L’altro è concreto: il sorteggio già effettuato per formare, con 3 squadre dell’A, 3 del B e 2 del C i due gironi di quattro team ciascuno (delle otto, due saliranno in AGold), nella tornata di qualificazione ci ha separato da Sparer Eppan che, con Macagi Cingoli, sulla carta è la più forte e che non affronteremo nella fase iniziale".

Gianfilippo Centanni