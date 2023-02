Milano vince 3-1 (24-26 25-20 26-24 25-11) il match contro Perugia in una partita che interessa da vicino la Cbf Balducci. Le maceratesi sono infatti in lotta per mantenere la categoria così come Perugia, l’altra formazione con lo stesso obiettivo è Pinerolo. Oggi le piemontesi saranno impegnate nel Pesarese dovendo affrontare Vallefoglia. Scendono in categoria le ultime due classificate che, al momento, sono Cbf Balducci e Pinerolo, entrambe hanno 7 punti, mentre Perugia ne ha 9. Cuneo, che occupa la quart’ultima posizione, non corre pericoli avendo un vantaggio 7 punti da Perugia.