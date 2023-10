Nelle acque del lago ’Le Selve’ un’avvincente e appassionata giornata di pesca sportiva

La passione per la pesca è sempre stata tanta a Montecosaro e in tutto il Maceratese. Domenica scorsa si è disputata una gara non ufficiale nel lago “Le Selve” di Montecosaro. La nutrita partecipazione e una bellissima giornata, resa ancora più piacevole dalla temperatura quasi estiva, hanno reso l’appuntamento particolarmente gradito a tutti gli intervenuti. Un ringraziamento particolare è stato rivolto al team organizzatore, composto da Andrea Iancarelli, Aldo Monteverde e Roberto Paniccià, coadiuvati da Damiano e Lucia. Gli accessori per la pesca sono stati forniti da Maurizio Tentella. Al termine dell’appassionante giornata di gara è stata stilata la graduatoria che ha visto i primi quattro posti occupati con merito da Andrea Popantoni, Daniele Buccolini, Francesco Zucchini e Floriano Coppari, ai quali sono andati dei premi gastronomici, particolarmente graditi. Vista la soddisfazione generale l’iniziativa sarà sicuramente ripetuta nei prossimi mesi.