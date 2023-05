Nervi e agonismo a Trento Lube, sbanca la Blm Arena

di Andrea Scoppa

Alle pendici delle Alpi per avvicinarsi al sogno di restare in cima all’Italia del volley. È la domenica di gara3, alle 18 Trento e Civitanova si confrontano per la terza volta in meno di una settimana. Con diretta su Rai Sport e con i 4mila posti della Blm Group Arena tutti occupati, si gioca il match che spezzerà l’equilibrio ritrovato nella serie scudetto dopo il palpitante 3-2 in favore dei biancorossi giovedì. I campioni d’Italia sanno che per conquistare il 4° tricolore consecutivo (una impresa epica che non si verifica dagli anni ‘80 con Modena) dovranno per forza espugnare almeno una volta il palas dolomitico, non c’è alternativa avendo solamente due incontri casalinghi. Nel primo atto è andata male, complice una prova fallace in ricezione e al servizio fino a metà incontro, poi la squadra di Blengini è migliorata ma non è bastato. In gara2 invece la Lube è stata padrona per i primi due parziali, mentre Trento non c’era in ricezione e sbagliava tanto tra attacco e servizio (26 gli errori in battuta alla fine, un set regalato). Improvvisamente poi Yant e Nikolov non sono più passati e gli ospiti, attraverso i cambi a sorpresa di Lorenzetti (out Kaziyski e dentro Dzavoronok), sono riusciti ad allungare il match al quinto set. Lì lo hanno perso, ai vantaggi, per un paio di grandi difese della Lube, perché Chinenyeze ha continuato a risultare infermabile e perché Michieletto ha faticato. Questo finale di gara2, con i campioni d’Italia a rivincerla quando sembravano in balìa dei rivali, peserà a livello psicologico? Da valutare anche la stanchezza perché si gioca il terzo atto in appena sei giorni, al termine di una stagione assai lunga. Capiremo quanto possono incidere le sostituzioni (giovedì ha fatto bene Bottolo ad esempio), di certo l’Itas ha un handicap in più rispetto alla Lube, ossia la schiena malmessa di Lisinac che non ha giocato in gara2 ed anche oggi è in dubbio. La finale esploderà a livello di qualità tecnica o resterà un po’ altalenante, probabilmente complice l’inesperienza e la gioventù dei martelli? Sempre che non abbia ragione De Cecco: "In finale il bel gioco non c’è e contano nervi e agonismo". Beh caratteristiche che hanno sempre fatto la fortuna della Lube.

Le probabili formazioni.

Itas Trentino: palleggiatore Sbertoli; opposto Kaziyski; schiacciatori Lavia e Michieletto; centrali Podrascanin e D’Heer; libero Laurenzano. A disposizione Depalma, Nelli, Dzavoronok e Cavuto, Berger, Lisinac, Pace. All. Lorenzetti.

Lube Civitanova: palleggiatore De Cecco; opposto Zaytsev; schiacciatori Yant e Nikolov; centrali Chinenyeze e Anzani; libero Balaso. A disposizione Sottile, Garcia, Bottolo, Gottardo, Diamantini, Ambrose, D’Amico. All. Blengini.