Nicolosi: "Rata ko, ma siamo fiduciosi"

"È stata allestita una buona rosa per la categoria e sono convinto che potremo fare bene". È fiducioso il difensore Matteo Nicolosi, uno dei volti nuovi della Maceratese, dopo il passo falso esterno con l’Atletico Gallo che ha aperto in modo negativo il girone di ritorno. Onestamente i tifosi pensavano e speravano in qualcosa di meglio dopo i corposi aggiustamenti fatti nel mercato di riparazione. "Il risultato – aggiunge il giocatore – è l’unico aspetto negativo perché è stata offerta una buona prova, si è giocato da squadra, abbiamo creato anche se abbiamo evidentemente concesso qualcosa". C’è anche da dire che occorre tempo perché così tanti nuovi arrivati possano formare una squadra assieme ai rimasti. "Non so quanto tempo ci vorrà, però noi nuovi ci siamo integrati subito bene. La formazione è stata profondamente rinnovata e noi dovremo accelerare questo processo perché dobbiamo fare punti. Però sono anche fiducioso perché continuando così siamo sulla strada giusta". Il giocatore dispensa ottimismo dopo il passo falso. "Io sono fiducioso perché ho visto una Maceratese compatta e che ha tanta voglia, sono qualità importanti. È chiaro che dobbiamo migliorare sotto diversi aspetti, però se manterremo un simile atteggiamento potremo toglierci delle soddisfazioni". Ma adesso c’è da ripartire con maggiore convinzione perché la squadra possa risalire dai bassifondi e pensare che nel prossimo turno i biancorossi dovranno vedersela con il Valdichienti Ponte, terza forza del campionato. "Dobbiamo ripartire – conclude Nicolosi – dalla prestazione e fare un altro passo avanti".