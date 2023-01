Nikolov guarda avanti: "Lube, la crisi è finita"

La Champions League ancora una volta ha fatto dimenticare i dispiaceri del campionato, ma per affermare con certezza che la Lube è guarita c’è bisogno di un riscontro in SuperLega. E la controprova arriverà domani, alle 18 il team di Blengini scenderà sul taraflex di Verona per una partita significativa anche per la classifica. Civitanova è quarta e Verona nona, ma i punti di differenza sono appena 4, quindi la posta in palio è importante per la griglia playoff. Una sfida interessante anche a livello tecnico, perché gli scaligeri hanno costruito un gruppo assemblando i migliori talenti in circolazione, proprio come fatto in estate dalla Lube ed hanno martelli che se la battono con quelli biancorossi per un futuro da star. Arriviamo alla gara chiacchierando con Aleksandar Nikolov, il baby fenomeno della Lube, figlio d’arte che ad appena 19 anni è già titolare in SuperLega. In tutto il campionato c’è solo un altro 2003 titolare, il libero trentino Laurenzano, ma farlo come schiacciatore-ricevitore è probabilmente più importante.

Nikolov, iniziamo dalla Champions e dalla fase a gironi appena terminata. Per lei era un debutto, che impressioni ha avuto?

"Belle, per un atleta giocare la Champions è sempre un sogno".

Per la Lube solo vittorie, significa che la SuperLega è più difficile?

"In Italia puoi perdere anche se giochi bene. Diciamo che in Champions però il difficile viene ora".

Nei quarti avete trovato i turchi dell’Halkbank Ankara.

"Siamo più forti, possiamo batterli".

Onestamente, si aspettava di essere già titolare fisso?

"Anche se ho sempre avuto alte aspettative su di me, ammetto che no… Sono felicissimo, sto imparando a diventare ancora più bravo".

Ecco, se in attacco va già forte, c’è da migliorare la ricezione. A meno che, scherzando, non voglia imitare papà Vladimir che era opposto.

"No no, io amo il mio ruolo. Prima tra i coetanei ero sempre tra i migliori in ricezione, ma in SuperLega il livello è altissimo ed è più difficile ricevere. Ti devi abituare alla maggiore velocità della palla, ma sono sicuro che migliorerò e lo vedrete".

Per lei una settimana molto "bulgara", sabato Kaziyski che ha impazzato all’Eurosuole Forum e domani un’altra icona come Stoytchev.

"Il coach non lo conosco di persona, Matey sì, sono entrambe persone che ammiro e hanno fatto tanto per la pallavolo. Domani ci sarà anche Grozdanov, sarà bello battere dei connazionali".

Serve una vittoria per uscire davvero dal momento no, ripensando al 3-1 dell’andata la sfida si deciderà come allora grazie a servizio e ricezione?

"Sì sono d’accordo e possiamo attaccare meglio di loro. Per me – conclude Nikolov – la nostra crisi è finita".

Andrea Scoppa