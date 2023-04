Nikolov ha firmato 8 ace in gara4 Uno in meno del record di sempre

La spettacolare prova al servizio di Nikolov in gara4, addirittura 8 ace, ha rappresentato la seconda miglior prestazione di sempre in battuta per un atleta della Lube. Appena uno in meno del record del club, realizzato da Savani nel 2011 a Roma. Il bulgaro ha comunque sia eguagliato il record stagionale che era del cubano di Perugia Herrera, sia il primato per maggior numero di ace in una gara di playoff giocata da Civitanova. Infatti Savani arrivò a 9 ma in un match di regular season, nel 2021 invece Simon ne fece 8 in un duello di post season, durante la serie contro Trento. Il record assoluto in A1 è stato fatto da Ngapeth nel 2018 con 12 ace, se si considerano i playoff appartiene ad un campione come Kaziyski, 9 per lui nella post season 2009. È evidente però che quanto compiuto dal connazionale è qualcosa di pazzesco. Nessuno aveva fatto così tanti ace a 19 anni e Nikolov sta partecipando ai playoff di SuperLega per la prima volta. Sabato da solo ha fatto oltre la metà dei servizi vincenti di squadra (15) e più dell’intera WithU (7). Curiosità, tra i top della storia figurano Zaytsev e l’ex Juantorena, entrambi con 9 in regular season ma non erano alla Lube.

an. sc.