Nikolov soddisfatto a metà: "Potevo fare molto meglio"

Aleksandar Nikolov è stato uno dei protagonisti dell’agile successo su Siena: "Sicuramente di bello c’è il risultato finale. Per quanto riguarda la partita abbiamo fatto due primi set buoni, vincendoli con un buon vantaggio, nel terzo siamo andati giù 6-1, solo una squadra forte può rimontare uno svantaggio del genere. Sono fiero di quello che abbiamo fatto". Nel terzo c’è stata una partenza quasi ad handicap, forse un pizzico di rilassamento: "Abbiamo sofferto il parziale che hanno fatto da 18-8 nel secondo – ha spiegato Nikolov –, li ha tirati su di morale, hanno iniziato il terzo molto forte, poi ce l’abbiamo fatta a ricevere meglio, loro stavano cercando di metterci in difficoltà col servizio. Abbiamo attaccato un po’ meglio. Certamente non volevamo correre il rischio di andare al quarto, vogliamo vincere il più veloce possibile. Siamo contenti alla fine di avercela fatta in tre set". Nonostante la buona prova, soprattutto nel primo set, Nikolov non si è detto particolarmente soddisfatto della propria prova: "Non mi è piaciuto come ho giocato – ha sottolineato il martello bulgaro –, sono sempre molto duro con me stesso, potevo fare molto meglio, sono andato in difficoltà con l’attacco, ho dovuto provare anche colpi che generalmente non faccio, speriamo la prossima di fare meglio". Il quarto posto sembra al sicuro, si apre la caccia al terzo con lo svantaggio nei confronti di Trento dimezzato (da sei a tre punti): "Certamente noi ci proviamo, sono sicuro che faremo la nostra parte, poi chiaramente dipende anche dalle altre squadre, se vinceranno sempre noi non potremo arrivare terzi. Però faremo del nostro meglio per vincere le ultime due partite".

St. Sal.