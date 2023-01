"Non abbiamo ingannato nessuno I veri tifosi stanno con la Lube"

Dopo la nostra intervista a Fabio Giulianelli, la Lube ha confezionato un comunicato stampa con parole del direttore generale Giuseppe Cormio. Anch’egli interviene sul momento delicato e lo fa attaccando chi critica la squadra o la rivoluzione estiva, nonché difendendo maggiormente i giocatori rispetto a quanto aveva detto al Carlino il patron.

Cormio, come vive questi alti e bassi della squadra?

"E’ utile ricordare come Juantorena, giocatore strategicamente fondamentale, abbia deciso in due giorni di andarsene lasciandoci in grande difficoltà (aspetto che avevamo evidenziato ieri e quasi tutti dimenticano, tifosi compresi che lo hanno applaudito domenica, ndr). Fin dall’inizio della stagione siamo stati chiari ripetendo che questa sarebbe stata la base per ricostruire in altri due anni una squadra vincente. Di conseguenza, nessuno può scandalizzarsi per gli alti e bassi, trend che avremo per tutto il campionato".

Ci sono risultati, però, che hanno lasciato un po’ di amaro in bocca…

"Siamo in linea con le aspettative, ma qualcosa da recriminare c’è, alcuni stop sono arrivati al cospetto di formazioni alla nostra portata".

Passi falsi che hanno dato il via a critiche pungenti sul web.

"Le critiche vanno accettate, ma noi non abbiamo ingannato nessuno perché il club non ha promesso di vincere tutto. Fin dall’inizio abbiamo parlato di un progetto per crescere e tornare grandi in futuro. Non posso mettere in discussione l’attaccamento alla maglia e l’impegno, anzi i nostri atleti chiedono di allenarsi molto di più rispetto alla passata stagione, basti pensare che nel giorno della gara con Monza sei giocatori si sono dedicati alla ricezione per 90’. I nostri ragazzi andrebbero applauditi. I veri tifosi stanno dalla nostra parte, a straparlare è chi si diverte a dare fastidio, spesso in anonimato sui social o nei blog che danno spazio a figure senza identità. Ho sentito addirittura critiche all’azienda in merito a inesistenti tagli alle spese per il roster. I tifosi, quelli veri, non possono che ringraziare la Lube perché da più di 30 anni regala emozioni e successi a una regione intera e non solo. Chi tocca la Lube ha le idee poco chiare di sport, investimenti e mentalità vincente. Abbiamo preso, di comune accordo con la proprietà, la decisione di avviare un progetto diverso e innovativo".

L’anticipo casalingo di sabato con Trento che peso può avere sul futuro?

"Il peso è quello di tre punti importanti in palio contro una grande rivale. Non posso accettare che, terzi in classifica e imbattuti in Champions, si metta in discussione il nostro allenatore, che con me ha disputato tre stagioni vincendo tre Scudetti e una Coppa Italia. Chi scrive che sarà decisiva la partita con Trento per la panchina biancorossa (il riferimento sembra al Blog Dal 15 al 25 ndc) vuole solo soffiare nel fuoco".

Andrea Scoppa