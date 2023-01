"Non c’è da perdere la lucidità dopo due ko"

Alla vigilia gli allenatori hanno parlato della bella sfida. "Dobbiamo restare lucidi dopo le due sconfitte in campionato – ha affermato Gianlorenzo Blengini – cercheremo di progredire e reagire ai possibili problemi. In simili partite c’è la certezza che si presenteranno momenti di difficoltà. Il nostro compito sarà di non farci cogliere di sorpresa e non cambiare atteggiamento. Dovremo rimanere focalizzati sulla qualità del nostro gioco". Le parole del collega Angelo Lorenzetti: "È un appuntamento ricco di significati, sia dal punto di vista della classifica sia dal punto di vista mentale e tecnico. Entrambe hanno necessità di voltare pagina rispetto alle precedenti partite e, come capita spesso in questi casi, vincerà chi riuscirà a trasformare le attese della vigilia in energia positiva. Da parte nostra conosciamo quanto sia difficile fare risultato all’Eurosuole Forum, ma al tempo stesso sappiamo di aver bisogno di un successo per continuare ad inseguire i traguardi che ci siamo prefissati ad inizio stagione".

an. sc.