Guai a farsi condizionare dall’ultima posizione del Porto Sant’Elpidio e a pensare che oggi possa essere una gara facile. "Qui – sottolinea Nico Mariani, allenatore del Montefano – di semplice non c’è proprio nulla. Il Porto Sant’Elpidio è una formazione ben allenata da un tecnico di assoluto valore, ha in Titone un giocatore che può spostare gli equilibri. Ci attende una gara difficile e noi veniamo da una sconfitta e dobbiamo alzarci, ma anche loro devono fare punti e faranno di tutto per riuscirci". Il tecnico ribadisce che non ci sono partite scontate. "Ogni formazione – spiega Mariani – ha idee e giocatori importanti, il Porto Sant’Elpidio può contare su Titone e il Marina su Sbarbati, cioè su giocatori abituati anche a categorie superiori".

I viola sono tornati a mani vuote da Jesi dove hanno comunque creato le premesse per segnare e rimettere tutto in discussione. "Noi – ribadisce Mariani, da quest’anno sulla panchina del Montefano – dobbiamo ripartire da quanto di buono fatto fino a questo momento. Oggi ci attende una gara fondamentale per potere fare un percorso di prima fascia, dovremo partire avendo il massimo rispetto per gli avversari come del resto abbiamo sempre fatto. Ai ragazzi ho detto che c’è sempre da migliorare, che dobbiamo continuare a giocare di squadra, a partire con il piede giusto e soprattutto a non sottovalutare gli avversari perché il rischio è innervosirsi, non trovare poi le soluzioni giuste e non fare ciò che sappiamo essere in grado di fare. Finora non abbiamo mai sottovalutato nessuno e sono convinto che i ragazzi faranno una grande prestazione contro il Porto Sant’Elpidio".