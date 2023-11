"Non possiamo permetterci certi errori"

Una sconfitta che lascia l’amaro in bocca quella rimediata dal Fossombrone in casa del Campobasso. Al termine della gara ne parla mister Michele Fucili, che recrimina per il 2-1 dell’Avicor Stadium: "Siamo partiti bene e per almeno mezz’ora abbiamo gestito bene i ritmi e concesso poco. Poi però ci sono stati dieci minuti in cui potevamo capitolare, ma siamo riusciti a mantenere il risultato a reti inviolate".

Queste le prime parole di Fucili, che poi si concentra sugli episodi chiave della difesa: "L’inerzia creava equilibrio, con entrambe le squadre molto attente nel non concedere nulla. La differenza, dal mio punto di vista, è l’aver regalato due gol per nostre disattenzioni su palla inattiva ed in contropiede su una punizione in nostro favore. Questo ci ha condotto alla sconfitta e certi errori non puoi permetterteli contro squadre come il Campobasso".

Dopo la delusione Mister Fucili prova a guardare il bicchiere mezzo pieno: "Abbiamo giocato a viso aperto e siamo rimasti in partita per oltre sessanta minuti, resta il rammarico per come è arrivato il loro vantaggio. Il Campobasso è tra le più forti del girone, ma la partita è stata equilibrata ed è stata decisa da due episodi".