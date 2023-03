Non pungono gli attacchi di Valdichienti e Marina

Valdichienti Ponte

0

Marina

0

VALDICHIENTI PONTE (4-3-3): Cingolani; Calcabrini (18’st Cisbani), Pigini, Di Molfetta, Tombolini; Sfasciabasti (46’st Morresi), Omiccioli, Trillini (15’st Lattanzi A.); Passewe, Palmieri, Zira (30’st Del Brutto). A disp.: Rossi, Albanese, Alessandrini, Lattanzi S., Triana. All.: Bolzan.

MARINA (4-3-3): Barzanti; Medici, Maiorano (27’st Gabrielli), Testoni, Giovagnoli; Carloni, Piermattei (1’st Catalani), Gregorini; Pierandrei, Nacciarriti, Gagliardi (1’st Brugiapaglia). A disp.: Mancini, Vinacri, Droghini, Cuccinella, Omenetti, Pedini. All.: Giorgini.

Arbitro: Sabbouh di Fermo.

Note. Spettatori: circa 150. Ammoniti: Carloni, Medici. Angoli: 4-7.

Termina a reti bianche la sfida tra Valdichienti Ponte e Marina, protagoniste di un pareggio tutt’altro noioso, ma che di fatto non accontenta nessuno. Dopo appena tre minuti si accendono i locali con Passewe che carica un sinistro dalla distanza senza inquadrare lo specchio, all’8’ l’attaccante, favorito da un rimpallo fortuito di un difensore, andrebbe anche a segno, il guardalinee alza la bandierina e annulla per un presunto fuorigioco tra le veementi proteste. Rispondono i biancoazzurri con un’inzuccata di Piermattei, che vola alto ad intercettare il cross di Gregorini, ne viene fuori una traiettoria lenta, con la sfera a spegnersi poco sopra l’incrocio dei pali. Una ghiotta occasione per sbloccare la gara arriva al 21’ quando Passewe, servito lungo la fascia da Zira, mette in mezzo una palla per Palmieri che, a due passi dalla porta, si fa murare il tiro da Barzanti, e il portiere circa un minuto più tardi è decisivo nel neutralizzare in tuffo un fendente dal limite dell’area, stavolta di Passewe. Intorno alla mezz’ora è il Marina a farsi vivo con un traversone di Testoni, lesto a pescare la testa di Piermattei, che manda alto, i verdefluo replicano al 35’, Palmieri si presenta davanti il portiere ma calcia in precario equilibrio e non trova la precisione.

La ripresa inizia con gli uomini di Bolzan più propositivi, al 7’ Carloni frana su un Palmieri diretto in solitaria a rete, il direttore di gara lo grazia con un cartellino giallo e assegna una punizione che non sortisce nulla. Passato il quarto d’ora è il Marina ad andare vicina al vantaggio con Pierandrei, il quale da posizione defilata lascia partire un insidioso pallonetto che scheggia la traversa. La gara scorre sul filo dell’equilibrio, e le squadre non riescono a piazzare l’acuto vincente. Il finale è senza esclusione di colpi: al 38’ Palmieri imbastisce un’iniziativa personale senza fortuna e dall’altra parte il tiro di Pierandrei sbatte in pieno sul palo, poi Tombolini da calcio punizione, pesca nella mischia il neoentrato Lattanzi ma la sua incornata sfila a lato. Doppia opportunità per gli ospiti all’ultimo respiro, prima, su rovesciamento di fronte, Gabrielli carica un fendete sventato in corner da Cingolani, dopodiché è Di Molfetta a salvare sulla linea, la conclusione di Pierandrei.

Diego Pierluigi