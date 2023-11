Non si è salvato nemmeno Totè. E dagli americani solo poche cose

McCallum 4. Un calvario il suo perché è sfiduciato dall’allenatore e il campo lo vede poco e mai nei momenti decisivi. Un mistero, anche perché ha un passato in Nba. A questo punto occorre anche chiedersi se i compagni sanno giocare senza palla e cioè liberarsi. Perché se così fosse McCallum quando è in campo non fa correre la palla, ma corre (leggasi palleggia) lui. Comunque, nei 16 minuti che è stato in campo, chiude con 4 punti con 2 su 5 da sotto 0 su 1 da fuori.

Bamforth 5,5. Ha tirato da fuori quando gli avversari gli hanno concesso spazio, ma non ha dato mai l’impressione di avere in mano i compagni o comunque diventare leader, neanche quando la squadra era tornata a meno 10 con 7 minuti da giocare. Chiude con 1 su 2 da sotto e 5 su 7 da fuori. Non ha battuto un tiro libero. Quale peso si può dare anche a una buona prestazione balistica all’interno di una non-partita è filosofia?

Bluiett 5. Ha fatto ‘sognare’ i tifosi per un attimo quando ha messo dentro la bomba del 65 a 75 in apertura dell’ultimo quarto. Per il resto un altro passante finito in campo per caso. Chiude con 1 su 1 da sotto e 3 su 6 da fuori. Ha tirato due liberi sbagliandoli ed ha anche 3 palle perse.

Visconti 5. Un po’ come Bluiett: ha fatto sognare per un secondo quando ha acceso la fiammella della speranza con un tiro da 3, quello del meno 13. Ha cercato di fare il killer ma senza avere successo. Ha chiuso la sua gara con con 0 su 1 da sotto e con 2 su 5 da fuori.

Ford 5,5. Lo salvano i rimbalzi perché ne ha arpionati 10. Preso come un buon tiratore perimetrale chiude con 0 su 4 dalla distanza e da sotto infila un 3 su 6 con un paio di scivolate in libertà, dimenticato dagli avversari.

Tambone 5. Sta viaggiando sulle montagne russe: una partita buona e l’altra no. A Cremona era nella seconda versione. Mai incisivo nè in difesa nè in attacco e male anche nei liberi (5 su 9). Chiude con 1 su 2 da sotto e 1 su 4 da fuori.

Mazzola n.g. Nei 7 minuti che è stato in campo non ha combinato cose buone. Ma chi ha preso il suo posto non ha fatto meglio. Al tiro chiude con 0 su 1 e 0 su 1.

Totè 5,5 Ha trovato un muro davanti ed ha pagato pegno perché chiude con un 5 su 14 da sotto. Ha preso solo 2 rimbalzi ma non è una novità, in 28 minuti.

Mockevicius 5,5. Ha 5 rimbalzi in 12 minuti, con 0 su 1 da sotto e 2 su 2 nei liberi. Anche questo è un mistero perché si prende un pivot per tenerlo in campo una media di 10 minuti. Ed è arrivato... allenato.

m.g.