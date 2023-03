"Non siamo al top, con il Fabriano c’è da dare tutto"

Dopo le fatiche di coppa Italia, è tempo di tornare in campo per il Valdichienti Ponte che oggi farà visita al Fabriano Cerreto "Senza nasconderci – ha esordito il tecnico verdefluo Dario Bolzan – non arriviamo all’appuntamento nelle migliori condizioni, però credo che i ragazzi intrepreteranno una grande partita, anche perché siamo un po’ arrabbiati visto che negli ultimi impegni abbiamo raccolto meno di quanto prodotto. Bisognerà pertanto essere attenti ed affamati per ritrovare il successo, siamo consapevoli che ci attenderà una sfida complessa considerando che affrontiamo un avversario che ha bisogno di punti, così come noi, ed è reduce da buoni risultati in campionato". Contro la formazione toscana del Certaldo è maturato un pareggio casalingo che rimanda il verdetto di Coppa su chi approderà nelle semifinali, al 22 marzo, ma ora ci sarà da riprendere la corsa in campionato, dove la vittoria manca da tre turni e la zona playoff è distante di quattro lunghezze. "Abbiamo creato – sottolinea Bolzan – molte occasioni per aumentare il vantaggio, nel calcio però contano i numeri, la vittoria non è arrivata, perciò bisognerà andare in Toscana con l’obiettivo di passare il turno".

d. p.