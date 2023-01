"Non siamo più una sorpresa Il ritorno sarà ricco di insidie"

"Ci attenderà un girone di ritorno più duro visti i nostri risultati dell’andata. Non siamo più una sorpresa". È quanto dice Mattia Moschetta, difensore del Montefano, in vista del ritorno in campo di domenica con i viola che affronteranno il Chiesanuova vittorioso all’andata. "Dobbiamo dare il massimo – aggiunge il giocatore – anche perché all’andata è stata una partita equilibrata, ma abbiamo preso gol su un episodio e poi non siamo riusciti a recuperare. È un derby che negli anni si è sempre mantenuto su alti livelli e sono certo che sarà una bella gara contro un avversario di valore". Il Montefano ha chiuso l’andata al terzo posto con 26 punti avendo fatto 27 gol e subendone 17. "Non sono meravigliato – dice Moschetta – del nostro terzo posto vedendo la squadra e come è stata organizzata. Abbiamo un buon organico in cui i 23 componenti possono giocare senza problemi".

Sono stati giorni di lavoro durante le feste. "L’obiettivo è stato mantenersi in forma e non perdere quell’attenzione che ci ha contraddistinto fino a questo momento". Non sono mancate le soddisfazioni nel girone di andata e le belle prestazioni. "Penso che la migliore prestazione sia stata quella contro l’Osimana, una battaglia tra squadre che si sono affrontate a viso aperto". I viola hanno conquistato 20 punti sul loro campo e nessuna altra formazione di Eccellenza ha fatto così bene. "Nel tempo il nostro campo è diventato un fortino e diamo sempre un qualcosa in più, poi c’è anche da dire che non è facile esprimersi bene sul sintetico per chi è abituato a giocare sull’erba". Di contro il Montefano ha raccolto solo 6 punti in trasferta. "C’è da migliorare, ma non è semplice esprimersi su un campo in erba per chi è solito giocare su quello in sintetico. Per esempio contro l’Atletico Ascoli abbiamo fatto una buona gara sul loro sintetico, a Urbino abbiamo iniziato bene ma poi sono venuti fuori i locali quando il campo è diventato pesante". Un altro aspetto su cui crescere è quello relativo ai gol presi. "È un discorso di attenzione prendendo gol su errori individuali. Dobbiamo compattarci meglio considerando che abbiamo il migliore attacco del campionato".