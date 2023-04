Novavetro San Severino, è tempo di playoff

Oggi pomeriggio alle 18 la Sios Novavetro San Severino torna in campo, a distanza di 28 giorni dall’ultima partita disputata, per affrontare gara1 della semifinale playoff del campionato regionale di serie C maschile. I ragazzi di coach Adriano Pasquali sono di scena ad Ascoli nella palestra "Folrini" della Travaglini Pallavolo, un avversario di tutto rispetto che nei quarti ha eliminato la Trasporti Frezzotti dopo il golden set.

Gli ascolani, infatti, hanno vinto all’andata per 3-1 in casa della formazione di Belvedere Ostrense e sono stati superati a domicilio con un secco 3-0. E’ stato necessario, quindi, un mini parziale in più per decretare il passaggio del turno. Gara2 si disputerà sabato prossimo al palasport "Ciarapica" di San Severino. Pure in quel caso, se ci fosse parità di punti, si dovrà ricorrere al golden set. Nell’altra semifinale è di scena Appignano contro la Farmacia Amadio Riviera Samb Volley che, da parte sua, ha eliminato – ugualmente dopo il golden set – la Bertuccioli Real Bottega. La Sios Novavetro San Severino (nella foto) e Appignano, essendosi classificate rispettivamente seconda e terza in campionato, non hanno disputato i quarti di finale, approdando direttamente alle semifinali.

m. g.